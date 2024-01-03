Хрулёв Анисим Меркулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулёв Анисим Меркулов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

После 1752

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Хрулёв Меркул

Мать: Хрулева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрулёв Алексей Анисимов

Мать ребёнка: Хрулёв Марья Фотеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулёв Марья Фотеева

Рождение ребёнка
1735

Сын: Хрулёв Яков Анисимов

Мать ребёнка: Хрулёв Марья Фотеева

Рождение ребёнка
1736

Сын: Хрулёв Михайла Анисимов

Мать ребёнка: Хрулёв Марья Фотеева

Смерть
После 1752

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