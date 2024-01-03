Хрулёв Анисим Меркулов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиПосле 1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Хрулёв Меркул
Мать: Хрулева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хрулёв Марья Фотеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрулёв Марья Фотеева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Хрулёв Яков Анисимов
Мать ребёнка: Хрулёв Марья Фотеева
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Хрулёв Марья Фотеева
Смерть
После 1752