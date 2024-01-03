Хрулёв Алексей Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулёв Алексей Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрулёв Анисим Меркулов

Мать: Хрулёв Марья Фотеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулёв Прасковья Семенова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Хрулёв Козма Алексеев

Мать ребёнка: Хрулёв Прасковья Семенова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Хрулёв) Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Хрулёв Прасковья Семенова

Смерть
Неизвестно

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