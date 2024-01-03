Хрулёв Алексей Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрулёв Анисим Меркулов
Мать: Хрулёв Марья Фотеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Хрулёв Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Хрулёв) Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Хрулёв Прасковья Семенова
Смерть
Неизвестно