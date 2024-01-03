Хрулёв Марья Фотеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1764
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Фотий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хрулёв Анисим Меркулов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Хрулёв Яков Анисимов
Отец ребёнка: Хрулёв Анисим Меркулов
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Хрулёв Анисим Меркулов
Смерть
До 1764