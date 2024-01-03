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Хрулёв Марья Фотеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1764

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Фотий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрулёв Алексей Анисимов

Отец ребёнка: Хрулёв Анисим Меркулов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Анисим Меркулов

Рождение ребёнка
1735

Сын: Хрулёв Яков Анисимов

Отец ребёнка: Хрулёв Анисим Меркулов

Рождение ребёнка
1736

Сын: Хрулёв Михайла Анисимов

Отец ребёнка: Хрулёв Анисим Меркулов

Смерть
До 1764

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