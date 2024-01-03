Хрулёв Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733
Сын: Алексей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофей
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Хрулёв Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Хрулёв) Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Хрулёв Алексей Анисимов
Смерть
Неизвестно