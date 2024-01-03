Хрулёв Прасковья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулёв Прасковья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Алексей Анисимов

Рождение ребёнка
1733

Сын: Алексей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофей

Рождение ребёнка
1743

Сын: Хрулёв Козма Алексеев

Отец ребёнка: Хрулёв Алексей Анисимов

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Хрулёв) Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Хрулёв Алексей Анисимов

Смерть
Неизвестно

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