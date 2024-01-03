Алексей Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Прокофей

Мать: Хрулёв Прасковья Семенова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Вера Алексеева

Мать ребёнка: Агафья Фомина

Рождение ребёнка
1763

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Фомина

Рождение ребёнка
1769

Сын: Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Фомина

Смерть
Неизвестно
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