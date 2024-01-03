Алексей Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Прокофей
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Вера Алексеева
Мать ребёнка: Агафья Фомина
Рождение ребёнка
1763
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Агафья Фомина
Рождение ребёнка
1769
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Агафья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Фомина
Смерть
Неизвестно