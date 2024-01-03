Агафья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Фома Трофимов
Мать: Евдокия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Прокофьев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Вера Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Прокофьев
Рождение ребёнка
1763
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Прокофьев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Прокофьев
Смерть
Неизвестно