Агафья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Фома Трофимов

Мать: Евдокия Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Прокофьев

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Вера Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Прокофьев

Рождение ребёнка
1763

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Прокофьев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Прокофьев

Смерть
Неизвестно

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