Хрулёв Евфимия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Егор Михайлов
Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Хрулёв) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Хрулёв) Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов
Смерть
Неизвестно