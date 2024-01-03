Хрулёв Евфимия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулёв Евфимия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Михайла Анисимов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Егор Михайлов

Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Хрулёв) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Хрулёв) Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов

Смерть
Неизвестно

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