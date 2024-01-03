Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Хрулёв Антон Михайлов

Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Хрулёв Иван Михайлов

Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Михайла Анисимов

Смерть
Неизвестно
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