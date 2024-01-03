Акилина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Хрулёв Иван Михайлов
Отец ребёнка: Хрулёв Михайла Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно