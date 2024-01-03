Хрулёв Антон Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Хрулёв Михайла Анисимов
Мать: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Антонов
Мать ребёнка: Феодора Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Климова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Евдокия Климова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Евдокия Климова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Савелий Антонов
Мать ребёнка: Феодора Климова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Василий Антонов
Мать ребёнка: Феодора Климова
Смерть
Неизвестно