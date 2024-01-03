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Хрулёв Антон Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Хрулёв Михайла Анисимов

Мать: Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Антонов

Мать ребёнка: Феодора Климова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Климова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Климова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Хрулёв Стефан Антонов

Мать ребёнка: Евдокия Климова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Хрулёв Анисим Антонов

Мать ребёнка: Евдокия Климова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Савелий Антонов

Мать ребёнка: Феодора Климова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Антонов

Мать ребёнка: Феодора Климова

Смерть
Неизвестно

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