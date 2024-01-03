Феодора Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Климова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Савелий Антонов

Отец ребёнка: Хрулёв Антон Михайлов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Хрулёв Антон Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Антонов

Отец ребёнка: Хрулёв Антон Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Антон Михайлов

Смерть
Неизвестно
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