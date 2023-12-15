Федорович (Федорович) Чуйков Иван
Место рождения
Дата рождения24.03.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1875
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1893
Рождение ребёнка
25.09.1895
Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
12.09.1897
Дочь: Нестерова (Чуйкова) Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
19.07.1900
Сын: Чуйков Илья Иванович
Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: (Чуйкова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
14.05.1904
Сын: Чуйков Петр Иванович
Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
28.10.1906
Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
17.03.1909
Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
21.01.1911
Дочь: (Чуйкова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
23.01.1913
Дочь: (Чуйкова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
14.10.1915
Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна