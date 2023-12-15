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Федорович (Федорович) Чуйков Иван

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Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.03.1875

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1875

Отец: Чуйков Федор Емельянович

Мать: Чуйкова (Булавина) Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1893

Жена: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Чуйков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1897

Дочь: Нестерова (Чуйкова) Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1900

Сын: Чуйков Илья Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: (Чуйкова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Сын: Чуйков Петр Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Чуйков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1909

Сын: Чуйков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1911

Дочь: (Чуйкова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1913

Дочь: (Чуйкова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Чуйков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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