Чуйкова (Булавина) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуйкова (Булавина) Татьяна Сергеевна

Чуйкова (Булавина) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Булавин Сергей Антонович

Мать: Булавина Аграфена Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1867

Муж: Чуйков Федор Емельянович

Рождение ребёнка
09.03.1868

Дочь: (Чуйкова) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: (Чуйкова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1872

Дочь: (Чуйкова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1875

Сын: Федорович (Федорович) Чуйков Иван

Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1877

Сын: Чуйков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1879

Дочь: Кузнецова (Чуйкова) Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1882

Дочь: (Чуйкова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1885

Дочь: Чуйкова (Чуйкова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1889

Дочь: (Чуйкова) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: (Чуйкова) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.