Чуйкова (Булавина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1867
Рождение ребёнка
09.03.1868
Дочь: (Чуйкова) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: (Чуйкова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович
Рождение ребёнка
21.10.1872
Дочь: (Чуйкова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович
Рождение ребёнка
24.03.1875
Сын: Федорович (Федорович) Чуйков Иван
Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович
Рождение ребёнка
13.10.1877
Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович
Рождение ребёнка
08.06.1879
Дочь: Кузнецова (Чуйкова) Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович
Рождение ребёнка
01.04.1882
Дочь: (Чуйкова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович
Рождение ребёнка
26.11.1885
Дочь: Чуйкова (Чуйкова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович
Рождение ребёнка
28.09.1889
Дочь: (Чуйкова) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович
Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: (Чуйкова) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Чуйков Федор Емельянович