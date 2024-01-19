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Чуйков Федор Емельянович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.06.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1847

Отец: Чуйков Емельян Протасович

Мать: Чуйкова Прасковья Калистратовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1867

Жена: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
09.03.1868

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1872

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1875

Сын: Федорович Чуйков Иван

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1877

Сын: Чуйков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1879

Дочь: Кузнецова Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1882

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1885

Дочь: Чуйкова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1889

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
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