Чуйков Федор Емельянович
Место рождения
Дата рождения?.06.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1847
Бракосочетание
30.01.1867
Рождение ребёнка
09.03.1868
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
21.10.1872
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
24.03.1875
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.10.1877
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.06.1879
Дочь: Кузнецова Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
01.04.1882
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
26.11.1885
Дочь: Чуйкова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
28.09.1889
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно