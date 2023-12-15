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Чуйков Дмитрий Иванович

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Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.10.1906

Дата смерти

22.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1906

Отец: Федорович (Федорович) Чуйков Иван

Мать: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1932

Жена: Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1936

Сын: Чуйков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна

Смерть
22.01.1942
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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