Чуйков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.10.1906
Дата смерти22.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1906
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1932
Рождение ребёнка
14.06.1936
Сын: Чуйков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
03.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна
Смерть
22.01.1942
Похороны
Неизвестно