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Чуйков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

14.06.1936

Дата смерти

20.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1936

Отец: Чуйков Дмитрий Иванович

Мать: Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.02.2022
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
23.02.2022
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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