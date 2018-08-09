Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.01.1914

Дата смерти

09.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1914

Отец: Долбилов Василий Михеевич

Мать: Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1932

Муж: Чуйков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1936

Сын: Чуйков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Чуйков Дмитрий Иванович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйков Дмитрий Иванович

Смерть
09.08.2018
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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