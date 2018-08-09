Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1914
Дата смерти09.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1914
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1932
Рождение ребёнка
14.06.1936
Сын: Чуйков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Чуйков Дмитрий Иванович
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
03.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуйков Дмитрий Иванович
Смерть
09.08.2018
Похороны
Неизвестно