Иванова (Николаева) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Николаева) Антонина Николаевна

Место рождения

Задние Яндоуши, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

17.10.1914 ст.

Дата смерти

25.05.1981

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1914 ст.

Отец: Николай Ананиев

Мать: Елисеева Иустина Елисеева

Задние Яндоуши, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Никанор Иванович

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Никанор Иванович

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Никанор Иванович

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Никанор Иванович

Смерть
25.05.1981
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