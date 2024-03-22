Иванова (Николаева) Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1914 ст.
Дата смерти25.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1914 ст.
Отец: Николай Ананиев
Рождение ребёнка
19.04.1937
Рождение ребёнка
15.10.1938
Рождение ребёнка
15.08.1950
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1981