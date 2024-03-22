Иванов Никанор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Никанор Иванович

Место рождения

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

26.07.1912 ст.

Дата смерти

03.05.1990

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1912 ст.

Отец: Данилов Иван Данилович

Мать: Елена(Ольга_Иулиания) Григорьевна

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Антонина Николаевна

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Антонина Николаевна

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Антонина Николаевна

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Антонина Николаевна

Смерть
03.05.1990
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