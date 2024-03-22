Иванов Никанор Иванович
Место рождения
Дата рождения26.07.1912 ст.
Дата смерти03.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1912 ст.
Рождение ребёнка
19.04.1937
Рождение ребёнка
15.10.1938
Рождение ребёнка
15.08.1950
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1990