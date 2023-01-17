Данилов Иван Данилович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1865
Отец: Николаев Даниил Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.
Мать ребёнка: Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Тихонова Христина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Григорьевна
Смерть
Неизвестно