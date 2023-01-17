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Данилов Иван Данилович

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Место рождения

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

После 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1865

Отец: Николаев Даниил Николаевич

Мать: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Иванов Степан Иванович

Мать ребёнка: Ольга Григорьевна

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.

Сын: Иванов Никанор Иванович

Мать ребёнка: Ольга Григорьевна

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Тихонова Христина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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