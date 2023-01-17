Иванов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Николай Иванович

Иванов Николай Иванович

avatar

Место рождения

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1922

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Данилов Иван Данилович

Мать: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Антонина Александровна

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.12.1950

Дочь: Борисова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Антонина Александровна

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.08.1952

Сын: Иванов Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Антонина Александровна

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.04.1954

Дочь: Никитина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Антонина Александровна

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Антонина Александровна

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close