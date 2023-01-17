Иванов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Данилов Иван Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
22.12.1950
Дочь: Борисова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
12.08.1952
Сын: Иванов Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
12.04.1954
Дочь: Никитина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Антонина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996