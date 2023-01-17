(Иванова) Ираида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Ираида Николаевна

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Место рождения

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1948

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Иванов Николай Иванович

Мать: Иванова Антонина Александровна

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
1950
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