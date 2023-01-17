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(Иванова) Ираида Николаевна
(Иванова) Ираида Николаевна
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Место рождения
Табанары
, Цивильский район, Чувашская Республика
Дата рождения
1948
Дата смерти
1950
Пол
Женский
Отец
Иванов Николай Иванович
1922 г.р.
Мать
Иванова (Александрова) Антонина Александровна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Иванов Николай Иванович
Мать:
Иванова Антонина Александровна
Табанары
, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
1950
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