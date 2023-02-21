Елисеева Иустина Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Иустина Елисеева

Место рождения

с. Высоковка

Дата рождения

23.09.1894 ст.

Дата смерти

22.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1894 ст.

Отец: Елисей Сергеев

Мать: Варвара Ипатиева

с. Высоковка
Воспреемник - села Высоковка Евдокима Александрова дочь Агапия
Бракосочетание
12.01.1914 ст.

Муж: Николай Ананиев

Рождение ребёнка
17.10.1914 ст.

Дочь: Иванова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Ананиев

Задние Яндоуши, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1916

Сын: Николаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Ананиев

Смерть
22.10.1971
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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