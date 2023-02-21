Елисеева Иустина Елисеева
Место рожденияс. Высоковка
Дата рождения23.09.1894 ст.
Дата смерти22.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1894 ст.
Отец: Елисей Сергеев
Мать: Варвара Ипатиева
с. Высоковка
Воспреемник - села Высоковка Евдокима Александрова дочь Агапия
Бракосочетание
12.01.1914 ст.
Муж: Николай Ананиев
Рождение ребёнка
17.10.1914 ст.
Дочь: Иванова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Ананиев
Задние Яндоуши, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1916
Сын: Николаев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Ананиев
Смерть
22.10.1971
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия