Ананьев Николай Ананьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Рождение ребёнка
17.10.1914 ст.
Дочь: Иванова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева Иустиния Елисеевна
Рождение ребёнка
25.04.1916
Сын: Николаев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Елисеева Иустиния Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1916