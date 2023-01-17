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Ананьев Николай Ананьевич

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Место рождения

Задние Яндоуши, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Ананий

Мать: Евдокия

Задние Яндоуши, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.10.1914 ст.

Дочь: Иванова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Елисеева Иустиния Елисеевна

Задние Яндоуши, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1916

Сын: Николаев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Елисеева Иустиния Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Иустиния Елисеевна

Смерть
Около 1916
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