Купреянов Алексей Кириллов
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти19.03.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Некрасова Александра Алексеева
Мать ребёнка: Купреянова Марья Феофанова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Некрасова Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Купреянова Марья Феофанова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Купреянова Марья Феофанова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Некрасова Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Купреянова Марья Феофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1845
Причина смерти: старость