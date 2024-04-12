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Купреянов Алексей Кириллов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

19.03.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Купреянов Кирилл Стефанов

Мать: Купреянова Авдотья Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Некрасова Александра Алексеева

Мать ребёнка: Купреянова Марья Феофанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Некрасова Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Купреянова Марья Феофанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Купреянов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Купреянова Марья Феофанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Некрасова Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Купреянова Марья Феофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреянова Марья Феофанова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.03.1845
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
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