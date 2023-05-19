Некрасова (Купреянова) Авдотья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Купреянова) Авдотья Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 05.04.1857

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Купреянов Алексей Кириллов

Мать: Купреянова Марья Феофанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.10.1817

Муж: Некрасов Петр Иванович

По мужу Бурцова, вдова
Рождение ребёнка
20.03.1822

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1823

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1824

Дочь: Парузина Александра Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1825

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1828

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1831

Сын: Некрасов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1832

Сын: Некрасов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1833

Дочь: Глушкова Серафима Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 05.04.1857
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: водянкою
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