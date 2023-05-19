Некрасова (Купреянова) Авдотья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиДо 05.04.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
29.10.1817
По мужу Бурцова, вдова
Рождение ребёнка
20.03.1822
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1823
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1824
Дочь: Парузина Александра Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1825
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1828
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1831
Сын: Некрасов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1832
Сын: Некрасов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1833
Дочь: Глушкова Серафима Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 05.04.1857
Причина смерти: водянкою