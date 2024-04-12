Некрасов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения01.03.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1823
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно