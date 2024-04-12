Некрасов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Иван Петрович

Некрасов Иван Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.03.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1823

Отец: Некрасов Петр Иванович

Мать: Некрасова Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close