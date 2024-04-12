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Купреянова (-) Марья Феофанова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Некрасова Александра Алексеева

Отец ребёнка: Купреянов Алексей Кириллов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Некрасова Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Купреянов Алексей Кириллов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Купреянов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Купреянов Алексей Кириллов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Некрасова Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Купреянов Алексей Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купреянов Алексей Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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