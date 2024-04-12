Купреянова (-) Марья Феофанова
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Некрасова Александра Алексеева
Отец ребёнка: Купреянов Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Некрасова Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Купреянов Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Купреянов Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Некрасова Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Купреянов Алексей Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно