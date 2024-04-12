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Купреянов Кирилл Стефанов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Купреянов Алексей Кириллов

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Купреянов Яков Кириллов

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреянова Авдотья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1784
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