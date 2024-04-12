Купреянов Кирилл Стефанов
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Купреянов Алексей Кириллов
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784