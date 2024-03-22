Купреянов Яков Кириллов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1804
Сын: Купреянов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Купреянова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Стогова Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Купреянова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Некрасова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Купреянова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Посохина Евгения Яковлева
Мать ребёнка: Купреянова Ирина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купреянова Ирина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1859