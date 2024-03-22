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Купреянов Яков Кириллов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Купреянов Кирилл Стефанов

Мать: Купреянова Авдотья Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Купреянов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Купреянова Ирина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Стогова Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Купреянова Ирина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Некрасова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Купреянова Ирина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Посохина Евгения Яковлева

Мать ребёнка: Купреянова Ирина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреянова Ирина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1859
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