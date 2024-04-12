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Купреянов Алексей Яковлевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Купреянов Яков Кириллов

Мать: Купреянова Ирина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.05.1835

Жена: Купреянова Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
24.10.1838

Сын: Купреянов Яков Алексеев

Мать ребёнка: Купреянова Ирина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.03.1844

Дочь: Малыгина Александра Алексеева

Мать ребёнка: Купреянова Ирина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1845

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Купреянова Ирина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1850
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