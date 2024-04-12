Купреянов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Купреянов Яков Кириллов
Мать: Купреянова Ирина Петрова
Бракосочетание
12.05.1835
Рождение ребёнка
24.10.1838
Мать ребёнка: Купреянова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
03.03.1844
Дочь: Малыгина Александра Алексеева
Мать ребёнка: Купреянова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
01.10.1845
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Купреянова Ирина Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850