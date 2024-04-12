Купреянова (-) Ирина Петрова
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1804
Сын: Купреянов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Купреянов Яков Кириллов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Стогова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Купреянов Яков Кириллов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Некрасова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Купреянов Яков Кириллов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Посохина Евгения Яковлева
Отец ребёнка: Купреянов Яков Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно