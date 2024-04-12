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Купреянова (-) Ирина Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Купреянов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Купреянов Яков Кириллов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Стогова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Купреянов Яков Кириллов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Некрасова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Купреянов Яков Кириллов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Посохина Евгения Яковлева

Отец ребёнка: Купреянов Яков Кириллов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купреянов Яков Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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