Купреянова (-) Авдотья Семенова
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Купреянов Кирилл Стефанов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Купреянов Алексей Кириллов
Отец ребёнка: Купреянов Кирилл Стефанов
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Купреянов Кирилл Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789