Купреянова (-) Авдотья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянова (-) Авдотья Семенова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Купреянов Кирилл Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Купреянов Алексей Кириллов

Отец ребёнка: Купреянов Кирилл Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Купреянов Яков Кириллов

Отец ребёнка: Купреянов Кирилл Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купреянов Кирилл Стефанов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1789
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