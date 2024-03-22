Федот (Фёдор) Нестеров
Место рождения
Дата рождения06.06.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1837
Отец: Нестор Иродионов
Мать: Параскева Матвеева
Бракосочетание
07.10.1856
Жена: Мария Кодратова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Никанор (Фёдоров)
Мать ребёнка: Александра Васильева
Бракосочетание
26.01.1877
Жена: Александра Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1891
Сын: Иоанн Федотов
Мать ребёнка: Александра Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Терентиева
Смерть
Неизвестно