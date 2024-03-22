Федот (Фёдор) Нестеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот (Фёдор) Нестеров

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.06.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1837

Отец: Нестор Иродионов

Мать: Параскева Матвеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.10.1856

Жена: Мария Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Никанор (Фёдоров)

Мать ребёнка: Александра Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1877

Жена: Александра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1891

Сын: Иоанн Федотов

Мать ребёнка: Александра Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Терентиева

Смерть
Неизвестно
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