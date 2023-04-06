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Никанор (Фёдоров)

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Федот (Фёдор) Нестеров

Мать: Александра Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1884

Дочь: Анастасия Никанорова

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1886

Дочь: Евдокия Никанорова

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1891

Дочь: Анна Никанорова

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Елена Никанорова

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1896

Сын: Юрченко Василий Никаноров

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1899

Сын: Илья Никаноров

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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