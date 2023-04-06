Никанор (Фёдоров)
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Федот (Фёдор) Нестеров
Мать: Александра Васильева
Рождение ребёнка
06.03.1884
Дочь: Анастасия Никанорова
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
16.02.1886
Дочь: Евдокия Никанорова
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
27.01.1891
Дочь: Анна Никанорова
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Елена Никанорова
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
12.07.1896
Сын: Юрченко Василий Никаноров
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
16.07.1899
Сын: Илья Никаноров
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Фёдорова
Смерть
Неизвестно