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Александра Васильева

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Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Никанор (Фёдоров)

Отец ребёнка: Федот (Фёдор) Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1877

Муж: Федот (Фёдор) Нестеров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1891

Сын: Иоанн Федотов

Отец ребёнка: Федот (Фёдор) Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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