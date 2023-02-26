Александра Васильева
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Никанор (Фёдоров)
Отец ребёнка: Федот (Фёдор) Нестеров
Бракосочетание
26.01.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1891
Сын: Иоанн Федотов
Отец ребёнка: Федот (Фёдор) Нестеров
Смерть
Неизвестно