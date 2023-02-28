Юрченко Василий Никаноров
Место рождения
Дата рождения12.07.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1896
Отец: Никанор (Фёдоров)
Мать: Татьяна Фёдорова
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: (не указано) Вероисповедание: (не указано) Семейное положение: (не указано) Событие: На излечении Дата события: 01.01.1916-31.12.1916 Место события: 426 пол. зап. госп., Режица, Витеб... Показать все
Смерть
Неизвестно