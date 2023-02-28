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Юрченко Василий Никаноров

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.07.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1867 г.р.

Мать

До 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1896

Отец: Никанор (Фёдоров)

Мать: Татьяна Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: (не указано) Вероисповедание: (не указано) Семейное положение: (не указано) Событие: На излечении Дата события: 01.01.1916-31.12.1916 Место события: 426 пол. зап. госп., Режица, Витеб... Показать все
Смерть
Неизвестно
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