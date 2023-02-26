Мария Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Кодратова

Мария Кодратова

avatar

Место рождения

Оршанский уезд Могилёвской губернии

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Оршанский уезд Могилёвской губернии
Бракосочетание
07.10.1856

Муж: Федот (Фёдор) Нестеров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close