Стрегло Николай Авраамович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Стрегло Авраам Андреевич
Мать: Христина Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.10.1875
Дочь: Кирицева Неонила Николаевна
Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
02.02.1880
Дочь: Делиева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Христофорова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Стрегло Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Федорова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична
Смерть
1921