Стрегло (Филиппова) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрегло (Филиппова) Пелагея Ильинична

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1850

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1875

Дочь: Кирицева Неонила Николаевна

Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Стрегло Илья Николаевич

Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович

Рождение ребёнка
02.02.1880

Дочь: Делиева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Христофорова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Стрегло Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Федорова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович

Смерть
1917
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