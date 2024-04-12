Стрегло (Филиппова) Пелагея Ильинична
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
10.10.1875
Дочь: Кирицева Неонила Николаевна
Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович
Рождение ребёнка
02.02.1880
Дочь: Делиева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Христофорова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Стрегло Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Федорова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Стрегло Николай Авраамович
Смерть
1917