Христофорова (Стрегло) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти27.04.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Христофоров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.04.1912
Сын: Христофоров Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Христофоров Николай Михайлович
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1958