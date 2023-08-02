Стрегло Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Стрегло Полина
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Стрегло Полина
Рождение ребёнка
1909
Сын: Стрегло Павел Ильич
Мать ребёнка: Стрегло Полина
Рождение ребёнка
17.06.1914
Мать ребёнка: Стрегло Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стрегло Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрегло Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Стрегло Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрегло Полина
Смерть
Неизвестно