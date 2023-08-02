Должность/Звание прапорщик Воинская часть 604-й пехотный Вислинский полк Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 08.07.1917 Место события д. Дамомроч Тип документа Карточка на прибывших (высшие чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 7524-С

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