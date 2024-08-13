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Сушков Григорий Яковлевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1748

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Сушков Яков Иванович

Мать: Сушкова (Шарапова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Трубицына (Сушкова) Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ушакова (Сушкова) Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Сушкова) Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сушков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Сушкова) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Сушкова) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сушков Пахом Григорьевич

Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1824
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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