Сушков Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Трубицына (Сушкова) Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ушакова (Сушкова) Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Сушкова) Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сушков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Сушкова) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Сушкова) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна
Смерть
1824