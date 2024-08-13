Сушков Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1777
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Сушкова) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Сушкова Степанида
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Сушкова Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Сушкова Степанида
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Сушкова) Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Сушкова Степанида
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Сушкова Степанида
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Сушкова) Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Сушкова Степанида
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Сушкова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Сушкова Степанида
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Сушкова) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Сушкова Степанида
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Сушкова Степанида