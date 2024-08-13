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Сушков Андрей Григорьевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Сушков Григорий Яковлевич

Мать: Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Сушкова) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Сушкова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Сушкова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Сушкова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Сушкова) Анисья Андреевна

Мать ребёнка: Сушкова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сушков Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Сушкова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Сушкова) Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Сушкова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Сушкова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Сушкова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Сушкова) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Сушкова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сушков Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Сушкова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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