Сушкова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Сушкова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Сушков Андрей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Сушкова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Сушков Андрей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Сушкова) Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Сушков Андрей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сушков Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Сушков Андрей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Сушкова) Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Сушков Андрей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Сушкова) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Сушков Андрей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Сушкова) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Сушков Андрей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сушков Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Сушков Андрей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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