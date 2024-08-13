Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Трубицына (Сушкова) Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ушакова (Сушкова) Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Сушкова) Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сушков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Сушкова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Сушкова) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич