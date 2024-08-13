Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна

Сушкова (Чернышева) Авдотья Никифоровна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Трубицына (Сушкова) Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ушакова (Сушкова) Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Сушкова) Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сушков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Сушкова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Сушкова) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сушков Пахом Григорьевич

Отец ребёнка: Сушков Григорий Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.