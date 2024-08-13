Сушкова (Шарапова) Екатерина Ивановна
Место рожденияМалая Семеновка
Дата рождения1733
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сушков Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Сушков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сушков Спиридон Яковлевич
Отец ребёнка: Сушков Яков Иванович
Смерть
1792