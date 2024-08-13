Сушкова (Шарапова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Шарапова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Малая Семеновка

Дата рождения

1733

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748

Сын: Сушков Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Сушков Яков Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сушков Спиридон Яковлевич

Отец ребёнка: Сушков Яков Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1792
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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