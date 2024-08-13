Сушков Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Сушков Иван Афонасьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сушков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Сушкова (Шарапова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сушков Спиридон Яковлевич
Мать ребёнка: Сушкова (Шарапова) Екатерина Ивановна