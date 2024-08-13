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Сушков Яков Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Сушков Иван Афонасьевич

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748

Сын: Сушков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Сушкова (Шарапова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сушков Спиридон Яковлевич

Мать ребёнка: Сушкова (Шарапова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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