Кирпичева (Козлова) Александра (Васса) Акулина Семеновна
Место рожденияДеревни Налеткиной законная жена Васса симеонова, правосланая
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
1875
Отец: Козлов Симеон Егорович
Мать: не указана
Брат Владимир Симеонов Козлов (мордва) кресный Стефана (Степана), сестра Пелагея семеновна козлова ( в замужестве в 1916 году 20 лет вышла замуж за Евграфова)К 1916 году их отец козлов Симеон егорович... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирпичева) Мария
Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович
Вторая дочь, Не была репрессирована с семьей, потому что вышла замуж и жила в Налеткино Фамилия Чертагонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина (Кирпичева) Акилина (Акулина) Павловна
Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович
Деревни налеткиной ; крестные: кирпичев Леонтий Иванович ( родной брат Павла ивановича?), сестра матери Вассы - пелагея Симеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малова (Кирпичева) Евдокия (Дуня)
Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович
Когда в 1931 г все братья уехали в Магнитогорск, дуня осталась в Налеткино, потом жила в Ульяновске. Похоронена в поселке Хмелевка. У нее два сына Иван и Николай. У Николая три ребенка: Владимир ( прв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирпичева) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Василий Павлович
Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кирпичев Стефан (Степан) Павлович
Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1910
Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович
Смерть
Неизвестно