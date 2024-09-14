Кирпичева (Козлова) Александра (Васса) Акулина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичева (Козлова) Александра (Васса) Акулина Семеновна

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Место рождения

Деревни Налеткиной законная жена Васса симеонова, правосланая

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Козлов Симеон Егорович

Мать: не указана

Брат Владимир Симеонов Козлов (мордва) кресный Стефана (Степана), сестра Пелагея семеновна козлова ( в замужестве в 1916 году 20 лет вышла замуж за Евграфова)К 1916 году их отец козлов Симеон егорович... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирпичева) Мария

Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович

Вторая дочь, Не была репрессирована с семьей, потому что вышла замуж и жила в Налеткино Фамилия Чертагонова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина (Кирпичева) Акилина (Акулина) Павловна

Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович

Деревни налеткиной ; крестные: кирпичев Леонтий Иванович ( родной брат Павла ивановича?), сестра матери Вассы - пелагея Симеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малова (Кирпичева) Евдокия (Дуня)

Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович

Когда в 1931 г все братья уехали в Магнитогорск, дуня осталась в Налеткино, потом жила в Ульяновске. Похоронена в поселке Хмелевка. У нее два сына Иван и Николай. У Николая три ребенка: Владимир ( прв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирпичева) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Василий Павлович

Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кирпичев Стефан (Степан) Павлович

Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1910

Сын: Кирпичев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Кирпичев Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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