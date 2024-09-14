Кирпичев Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирпичев Василий Павлович

Кирпичев Василий Павлович

Место рождения

Деревни налеткиной, крестные: Козлов Андрей Симеонович-родной брат матери Вассы, Марфа ивановна-родная сестра отца Павла Ивановича с мужем Бутулиным Зиновием Гордеевовичем)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирпичев Павел Иванович

Мать: Кирпичева (Козлова) Александра (Васса) Акулина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирпичева) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирпичева) Мария Сидорова

Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесная (Кирпичева) Катя Лесная

Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Кирпичев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Кирпичев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.