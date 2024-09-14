Кирпичев Василий Павлович
Место рожденияДеревни налеткиной, крестные: Козлов Андрей Симеонович-родной брат матери Вассы, Марфа ивановна-родная сестра отца Павла Ивановича с мужем Бутулиным Зиновием Гордеевовичем)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирпичева) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирпичева) Мария Сидорова
Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесная (Кирпичева) Катя Лесная
Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кирпичев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Кирпичев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна
Смерть
Неизвестно